Два человека погибли при обстреле ВСУ поселка в Брянской области Брянский губернатор Богомаз заявил о двух погибших при обстреле ВСУ поселка Суземка

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В результате обстрела поселка Суземка в Брянской области Украинскими Вооруженными силами (ВСУ) погибли два человека, сообщил губернатор региона Александр Богомаз на своем Telegram-канале. Кроме того, один жилой дом был полностью разрушен, а два других дома получили частичные повреждения.

На месте инцидента продолжают действовать оперативные службы.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что за сутки 28 апреля территория народной республики 47 раз обстреливалась со стороны Украины, при этом ВСУ было выпущено 259 боеприпасов разного типа. Под украинские удары попали 11 населенных пунктов, впоследствии только в Донецке погибли девять мирных жителей, в Киевском районе города и Никитовском районе Горловки еще 17 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее в Севастополе в результате атаки беспилотников ВСУ загорелись четыре резервуара с топливом на нефтебазе в Казачьей Бухте, сообщал глава города Михаил Развожаев. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров, пламя уже локализовано. По оценке губернатора, огнеборцы полностью потушат пожар к 18:00. На место ЧП прибыл пожарный поезд.