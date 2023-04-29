Появилось видео прибытия пожарного поезда к нефтебазе в Севастополе

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Пожарный поезд прибыл к месту ЧП на нефтебазе в Севастополе, видео опубликовано в Telegram-канале газеты «Известия». Грузовой состав доставил необходимые объемы воды и пеногасителя.

Пожарный поезд буксируется маневровым, — сообщил корреспондент издания.

Оперативный штаб по ликвидации пожара возглавил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, ранее сообщивший, что возгорание на нефтебазе распространилось на площади 1000 квадратных метров. Пожару присвоили четвертый ранг сложности.

По словам Развожаева, пожар на нефтебазе произошел в результате атаки украинских беспилотников, под удар попали четыре резервуара, остальные были изолированы. По оценке губернатора, полностью пожар будет потушен к 18:00. На месте работают 18 пожарных расчетов и 60 огнеборцев.

Ранее Развожаев сообщил, что ЧП не повлияет на снабжение города топливом. Губернатор объяснил, что резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции.

Пожар произошел на нефтебазе в Севастополе утром 29 апреля. Резервуары с топливом загорелись в Казачьей бухте в районе улицы братьев Манганари в результате попадания БПЛА.