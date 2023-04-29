Развожаев показал видео горения резервуара с топливом в Севастополе

Фото: t.me/razvozhaev

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал в своем Telegram-канале видео пожара на нефтебазе в микрорайоне Казачья Бухта. На кадрах видно, как крупные языки пламени поднимаются вверх, окруженные клубами темно-серого дыма.

Работаю на месте ЧП, возглавил оперативный штаб. Вместе с начальником главного управления МЧС по Севастополю Алексеем Анатольевичем Рохлиным контролируем все работы по ликвидации пожара, — написал Развожаев.

Пожару присвоен четвертый, максимальный, ранг сложности. Глава региона отметил, что объем топлива большой, поэтому на локализацию возгорания потребуется время. Ситуацию контролируют пожарные и оперативные службы. На месте случившегося находятся 18 пожарных расчетов и 60 огнеборцев, ожидается прибытие пожарного поезда.

Глава региона подчеркнул, что никто из людей не пострадал. По его словам, угрозы гражданским объектам нет.

О том, что на нефтебазе в микрорайоне Казачья Бухта начался пожар, стало известно рано утром сегодня, 29 апреля. Развожаев сообщил, что площадь пожара составила 1000 квадратных метров.