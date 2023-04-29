В Севастополе загорелась нефтебаза после атаки беспилотника ВСУ

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что городе в микрорайоне Казачья Бухта произошло возгорание топливного резервуара после удара беспилотника. По его словам, площадь пожара с 4 классом опасности составила 1000 квадратных метров. Губернатор отметил, что на месте инцидента работают экстренные службы.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания беспилотного летательного аппарата, — написал Развожаев.

Глава города добавил, что в настоящее время информации о пострадавших отсутствует.

28 апреля сообщалось, что город Шебекино Белгородской области попал под обстрел беспилотников со стороны ВСУ. Жертв и существенных разрушений нет, однако оказались повреждены линии электропередачи. Также с парашюта на частный дом в селе Муром упал снаряд. Место было оцеплено для работы следственной группы.

До этого украинский беспилотник пытался забросать гранатами внедорожник УАЗ сотрудников погранслужбы в селе Бутырки Белгородской области. Существенных повреждений автомобилю дрон не нанес, пострадавших также нет. Известно, что БПЛА был ликвидирован.