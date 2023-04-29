Развожаев заявил, что пожар не повлияет на снабжение Севастополя топливом

Фото: t.me/razvozhaev

Пожар на нефтебазе в Севастополе не повлияет на снабжение города топливом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Горючее резервуаров, загоревшихся в результате атаки БПЛА ВСУ, не использовалось для поставок на АЗС, объяснил глава города.

Пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя. Эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции, — написал Развожаев.

Губернатор добавил, что специалисты Роспотребнадзора проводят замеры предельно допустимых концентраций вредных веществ в микрорайоне Казачья Бухта. О результатах он пообещал сообщить дополнительно.

Развожаев также отметил слаженную работу пожарных, которых назвал героями. Он подчеркнул, что пожару присвоен четвертый ранг сложности, но спасатели со всем справляются. Однако работы еще на много часов. Главное, что никто не пострадал, подчеркнул чиновник.

Ранее губернатор Севастополя сообщил, что пожар на нефтебазе может быть потушен к 18:00. По его словам, возгорание уже локализовали. Загорелись четыре резервуара с топливом, остальные были изолированы.

Пожар вспыхнул на севастопольской нефтебазе утром 29 апреля. Пламя распространилось на площади 1000 квадратных метров.