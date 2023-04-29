Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли ДНР Представительство ДНР: ВСУ за сутки 47 раз обстреляли территорию Донбасса

Фото: МО Украины

За последние сутки украинские вооруженные формирования 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, заявили в представительстве ДНР в СЦКК. При этом было выпущено 259 боеприпасов.

За прошедшие сутки было зафиксировано 47 обстрелов со стороны ВСУ. На Донецком направлении было произведено 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии калибра 155 и 152 мм. На Горловском направлении — 21 обстрел из артиллерии калибра 155 мм. На Ясиноватском — пять обстрелов из артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм. На Волновахском — пять обстрелов из артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм. Всего было выпущено 259 боеприпасов разного типа, — говорится в сообщении.

Под обстрелом оказались районы 11 населенных пунктов ДНР: Горловка, Новоселовка Вторая, Красный Партизан, Васильевка, Яковлевка, Донецк, Еленовка, Петровское, Егоровка, Владимировка, Никольское.

В результате обстрелов погибли девять мирных жителей в Донецке, а 17 человек получили ранения разной степени тяжести в Киевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.

За предыдущие сутки было зафиксировано 35 обстрелов со стороны украинских военных.

По данным журнала Newsweek, который ссылался на секретные документы Пентагона, США и союзники готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля. В Вашингтоне считают возможную потерю Артемовска психологическим ударом для Киева, который все же не станет «жизненно важным» для общей картины боевых действий.