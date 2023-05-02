Mash: экс-боец ЧВК «Вагнер» погиб при обстреле под Брянском

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Telegram-канал Mash сообщил, что при обстреле ВСУ поселка Суземка Брянской области погиб бывший боец ЧВК «Вагнер» Сергей М. По данным канала, он вернулся домой 24 апреля после полугодовой службы в зоне СВО. В публикации говорится, что в дом, в котором он проживал, попал снаряд. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным Mash, тела бывшего вагнеровца и еще троих людей были обнаружены во дворе дома около бани.

Обстрел поселка Суземка украинскими военными произошел 30 апреля. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, всего в результате нападения погибли четыре человека. По данным Mash, на поселок приземлились две ракеты и шесть артиллерийских снарядов. Всего в результате обстрелов были повреждены более 25 домовладений.

28 апреля вблизи школы в Суземке во время обстрела разорвался снаряд ВСУ, детей эвакуировали из здания. Всего со стороны Украины зафиксировали порядка 10 прилетов. Ночью перед этим Суземский район атаковал беспилотник ВСУ. Как сообщал Богомаз, пострадавших не было, частичное повреждение получило одно домовладение, также был поврежден гараж и автомобиль.