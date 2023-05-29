Telegram-канал SHOT сообщил, что в подмосковных Химках три дрона с камерами кружили над военной техникой. По информации канала, полиция быстро вычислила операторов, которые заявили им, что собрали беспилотники для участников СВО. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Жители ЖК «Пятницкие луга» вечером 28 мая заметили в небе три беспилотника, которые находились в небе на высоте примерно 300 метров. Жильцы обратились в полицию, вскоре сотрудники установили владельцев БПЛА, ими оказались два жителя Москвы. Мужчины рассказали, что собрали три дрона из разных деталей, часть компонентов распечатали на 3D-принтере, другие приобрели на AliExpress.
Владельцы дронов утверждали, что тестировали их перед тем, как отправить в зону СВО. Для чего они запускали беспилотники именно над военной техникой, мужчины объяснить не смогли. Летательные аппараты, специальные очки и ноутбуки были изъяты правоохранителями, проводится проверка.
Ранее, в ночь на 28 мая, в Краснодарском крае несколько беспилотников пытались подлететь к территории Ильского НПЗ. В оперативном штабе региона сообщили, что все дроны были нейтрализованы, инфраструктура завода не пострадала.