Три дрона-самоделки кружили над военной техникой в Подмосковье SHOT: три беспилотника кружили над военной техникой в Подмосковье

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в подмосковных Химках три дрона с камерами кружили над военной техникой. По информации канала, полиция быстро вычислила операторов, которые заявили им, что собрали беспилотники для участников СВО. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Жители ЖК «Пятницкие луга» вечером 28 мая заметили в небе три беспилотника, которые находились в небе на высоте примерно 300 метров. Жильцы обратились в полицию, вскоре сотрудники установили владельцев БПЛА, ими оказались два жителя Москвы. Мужчины рассказали, что собрали три дрона из разных деталей, часть компонентов распечатали на 3D-принтере, другие приобрели на AliExpress.

Владельцы дронов утверждали, что тестировали их перед тем, как отправить в зону СВО. Для чего они запускали беспилотники именно над военной техникой, мужчины объяснить не смогли. Летательные аппараты, специальные очки и ноутбуки были изъяты правоохранителями, проводится проверка.

Ранее, в ночь на 28 мая, в Краснодарском крае несколько беспилотников пытались подлететь к территории Ильского НПЗ. В оперативном штабе региона сообщили, что все дроны были нейтрализованы, инфраструктура завода не пострадала.