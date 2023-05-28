Беспилотники нейтрализовали рядом с заводом в Краснодарском крае Оперштаб: беспилотники пытались приблизиться к территории Ильского НПЗ на Кубани

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько неизвестных беспилотных летательных аппаратов пытались приблизиться к территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае в ночь на 28 мая, сообщил оперативный штаб региона в своем Telegram-канале. Все объекты были нейтрализованы, инфраструктура завода не пострадала, задымление быстро устранили.

По информации ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба. — NEWS.ru) Северского района, около двух часов ночи с субботы на воскресенье совершена попытка приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотных аппаратов. Все они были нейтрализованы, — заявили в оперативном штабе региона.

4 мая источник в экстренных службах сообщал о пожаре в резервуаре Ильского НПЗ. Причиной возгорания назвали падение беспилотного летательного аппарата. Позже стало известно, что на Ильский НПЗ упали четыре беспилотника, после чего на нефтеперерабатывающем заводе начался пожар, который вскоре был ликвидирован.

5 мая там снова вспыхнул огонь из-за самовоспламенения нефтепродуктов. Площадь возгорания составила 60 кв. м. В течение нескольких часов оно было ликвидировано прибывшими на место оперативными службами. В результате ЧП никто не пострадал.