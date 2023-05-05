Названа причина возгорания НПЗ в Краснодарском крае РИА Новости: новый пожар на Ильском НПЗ вспыхнул из-за самовоспламенения нефтепродуктов

Фото: t.me/kondratyevvi

Новый пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае разгорелся из-за самовоспламенения нефтепродуктов после предыдущей атаки дрона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Огонь вспыхнул сегодня утром, его ликвидировали на площади 60 кв. метров до прибытия сотрудников МЧС.

Предварительно, возгорание произошло из-за самовоспламенения разлившихся нефтепродуктов, — рассказал собеседник журналистам.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что на территории Ильского НПЗ прогремел новый взрыв. По данным канала, завод был снова атакован украинским беспилотником.

Утром 4 мая уже сообщалось о пожаре в резервуаре завода. Причиной происшествия назвали падение беспилотного летательного аппарата. Позже стало известно, что на Ильский НПЗ упали четыре беспилотника, после чего на нефтеперерабатывающем заводе началось возгорание.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил информацию о возгорании. Он также сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал. По его словам, пожар был быстро потушен. Губернатор поблагодарил экстренные службы за проделанную работу.