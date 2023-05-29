Брянщину забросали дронами, ударили под Курском: как ВСУ атакуют РФ 29 мая За минувшие сутки Курская, Белгородская и Брянская области подверглись новым ударам со стороны украинских сил

Фото: МО Украины

За минувшие сутки приграничные регионы России подверглись новым атакам беспилотников и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Сразу три населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области попали под обстрелы вечером 28 мая. Telegram-канал Mash сообщил об атаке Суземского района Брянской области. Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что при обстреле села Гуево Суджанского района пострадал один человек. Новые подробности атак ВСУ на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сразу три населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись обстрелам со стороны ВСУ вечером 28 мая. По его словам, в самом Шебекино произошел пожар на территории одного из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет. В селе Безлюдовка снаряд прилетел на территорию базы отдыха, из-за чего там тоже произошел пожар. В селе Белянка на парашюте был спущен «неизвестный предмет», возможно, неразорвавшееся взрывное устройство. Место было оцеплено, работала следственная группа.

Губернатор Гладков добавил, что очередной обстрел со стороны ВСУ в Белгородской области пришелся на село Муром. По словам Гладкова, с дрона было атаковано зернохранилище сельхозпредприятия, пострадавших нет.

Фото: vvgladkov/t.me

«С дрона атаковано зернохранилище сельхозпредприятия. Пробита крыша. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние. Также в селе повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, чтобы максимально оперативно устранить последствия обстрела», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Обстрелы Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что при обстреле села Гуево Суджанского района со стороны ВСУ контужен строитель. По его словам, мужчина был доставлен в областную клиническую больницу в Курск, где его обследуют врачи.

«Во время обстрела со стороны Украины около села Гуево в Суджанском районе получил контузию строитель. Он выполнял работы на защитной линии вдоль государственной границы. В настоящее время ему оказана первая медицинская помощь», — написал Старовойт.

Десять прилетов по Брянской области

Telegram-канал Mash сообщает, что ВСУ обстреляли Суземский район Брянской области. По информации канала, всего было зафиксировано около десяти «прилетов». Mash отмечает, что в результате обстрелов в селах Зерново и Алешковичи пострадавших нет, есть разрушения — в некоторых домах выбило окна. Канал пишет, что первый населенный пункт атаковали беспилотники, а второй обстреливался из минометов. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Telegram-канал SHOT отмечает, что ВСУ полтора часа обстреливали Брянскую область минувшей ночью. По данным канала, атаке подверглось село Чуровичи Климовского района. Первый раз беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывное устройство неустановленного типа около полуночи. Никто из людей не пострадал, повреждения получил лишь припаркованный КамАЗ. Ближе к часу ночи, по данным SHOT, второй БПЛА сбросил еще один неопознанный боеприпас. Пострадавших нет. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Обстрелы ДНР и ЛНР

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, относящихся к военным преступлениям Украины (СЦКК), сообщило, что в течение последних 24 часов территория республики подверглась более чем 40 обстрелам со стороны украинских вооруженных сил. При этом было выпущено 250 различных боеприпасов.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«На Донецком направлении враг произвел 14 обстрелов с использованием ракетных систем залпового огня (РСЗО) и 155-мм артиллерии. На Горловском направлении зарегистрировано 23 обстрела из РСЗО и 152-мм артиллерии. На Ясиноватском направлении произошел один обстрел из 155-мм артиллерии. На Волновахском направлении — 3 обстрела из 155-мм артиллерии. На Мариупольском направлении был один обстрел с помощью крылатых ракет Storm Shadow», — заявили в представительстве.

Девять населенных пунктов республики оказались под огнем ВСУ: Горловка, Широкая Балка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Владимировка, Старомлиновка, Красная Поляна, Юрьевка. В течение дня поступила информация о пяти гражданских, раненных в Донецке, Горловке и Красной Поляне.

Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в Telegram-канале сообщил, что двое жителей города Алмазная погибли в результате обстрела украинских войск. По его словам, пострадали еще восемь человек, в том числе один ребенок. Пасечник добавил, что все пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу города Стаханова, им оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе 10-летний мальчик, получивший ранение головы. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Пасечник также отметил, что при обстреле получили повреждения жилые дома, линии электропередачи и газопровод. Ремонтные службы занимаются устранением последствий атаки.



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