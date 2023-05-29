Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: Министерство обороны Украины

В течение последних 24 часов территория Донецкой Народной Республики (ДНР) подверглась более 40 обстрелам со стороны украинских вооруженных сил, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, относящихся к военным преступлениям Украины (СЦКК). При этом было выпущено 250 различных боеприпасов.

На донецком направлении враг произвел 14 обстрелов с использованием ракетных систем залпового огня (РСЗО) и 155-мм артиллерии. На горловском направлении зарегистрировано 23 обстрела из РСЗО и 152-мм артиллерии. На ясиноватском направлении произошел один обстрел из 155-мм артиллерии. На волновахском направлении — 3 обстрела из 155-мм артиллерии. На мариупольском направлении был один обстрел с помощью крылатых ракет Storm Shadow, — заявили в представительстве.

Девять населенных пунктов республики оказались под огнем: Горловка, Широкая Балка, Ясиноватая, столица г. Донецк, Макеевка, Владимировка, Старомлиновка, Красная Поляна, Юрьевка. В течение дня поступила информация о пяти гражданских, раненных в Донецке, Горловке и ранее освобожденной Красной Поляне.

В предыдущие 24 часа было зарегистрировано 30 обстрелов со стороны украинских войск.

На прошлой неделе глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли город Бердянск в Запорожской области, предположительно, британскими ракетами Storm Shadow. По его словам, атака была успешно отбита системами ПВО, жители города не пострадали. Он уточнил, что шесть ракет были перехвачены, а седьмая упала на окраине Бердянска.