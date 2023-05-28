Двое мирных жителей города в ЛНР погибли при обстреле со стороны ВСУ Двое жителей города Алмазная в ЛНР погибли в результате обстрела ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Двое жителей города Алмазная в Луганской Народной Республике погибли в результате обстрела украинских войск, сообщил в своем Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, пострадали еще восемь человек, в том числе один ребенок.

В результате удара по жилому частному сектору погибла мирная жительница, пожилой мужчина скончался на операционном столе, — написал Пасечник.

Он добавил, что все пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу города Стаханова, им оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе 10-летний мальчик, получивший ранение головы. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Пасечник также отметил, что при обстреле получили повреждения жилые дома, линии электропередачи и газопровод. Ремонтные службы занимаются устранением последствий атаки.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за 27 мая ВСУ обстреляли его регион 241 раз. При этом только Шебекинский городской округ попадал под огонь украинских войск 103 раза. В результате обстрелов погиб один мужчина, работавший охранником на предприятии, а также получили ранения 15-летняя девушка и 17-летний юноша.