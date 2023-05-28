Строителя в Курской области контузило при обстреле ВСУ Старовойт: строителя контузило при обстреле ВСУ села Гуево под Курском

Фото: t.me/gubernator_46

При обстреле села Гуево Суджанского района Курской области со стороны ВСУ контужен строитель, сооружавший защитную линию вдоль границы с Украиной, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, мужчина был доставлен в областную клиническую больницу в Курск, где его обследуют врачи.

Во время обстрела со стороны Украины около села Гуево в Суджанском районе получил контузию строитель. Он выполнял работы на защитной линии вдоль государственной границы. В настоящее время ему оказана первая медицинская помощь, — написал Старовойт.

Накануне курский губернатор сообщил, что в результате минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель. По его словам, ЧП произошло недалеко от села Плехово на защитной линии приграничного района.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что в Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае необходимо срочно усилить противовоздушную оборону для защиты от украинских беспилотников. По его словам, в южных регионах необходимо поставить дополнительные установки по типу «Панциря» и «Осы», поскольку они на деле доказали свою эффективность.