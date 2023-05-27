Строитель погиб при обстреле со стороны ВСУ в Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

В результате минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе Курской области погиб строитель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. ЧП произошло на защитной линии приграничного района.

Сегодня днем в результате минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель. Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы. Соболезную родным, — написал губернатор.

Старовойт пообещал, что местные власти окажут родственникам погибшего всю необходимую помощь.

Ранее Старовойт заявлял, что члены подразделений территориальной обороны Курской области и других приграничных регионов должны иметь право на использование оружия в учебных стрельбах и при контртеррористических операциях. По его словам, оружие должно выдаваться исключительно при необходимости, а храниться оно будет в заранее подготовленных зонах.

Он отметил, что все дружинники в регионе прошли курсы по использованию автоматического оружия, противотанковых управляемых ракет и гранатометов. Стрельбы проходят еженедельно на полигонах Министерства обороны РФ и Росгвардии.