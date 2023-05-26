Старовойт предложил правила выдачи оружия дружинникам в Курской области

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Члены подразделений территориальной обороны Курской области и других приграничных регионов должны иметь право на использование оружия в учебных стрельбах и при контртеррористических операциях, заявил в беседе с РБК губернатор области Роман Старовойт. По его словам, оружие должно выдаваться исключительно при необходимости, а храниться оно будет в заранее подготовленных зонах.

Закрепленное за дружинником оружие должно находиться только там и выдаваться лишь для обслуживания, проведения учебных стрельб, а также в случае необходимости использования при проведении контртеррористической операции или при введении военного положения, — сказал Старовойт.

Он подчеркнул, что все дружинники в Курской области уже прошли курсы по использованию автоматического оружия, противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и гранатометов. Стрельбы проходят еженедельно на полигонах Министерства обороны РФ и Росгвардии, заверил губернатор.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе созданы семь батальонов теробороны общей численностью около трех тысяч человек. По его словам, власти региона ищут законные основания для вооружения этих отрядов, чтобы при необходимости бойцы были готовы противостоять противнику. Такая необходимость возникла после нападения украинских диверсантов на Белгородскую область 22 мая, объяснил он.