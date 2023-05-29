Мэр Киева сообщил о попаданиях в ходе обстрела Мэр Киева Кличко сообщил о попадании в крышу частного дома в Подольском районе

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

В Святошинском районе Киева в результате ракетного удара произошел взрыв, написал мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. По его информации, обломки ракеты упали на здание, вызвав пожар, который в настоящее время ликвидируется пожарными службами.

В Подольском районе также была повреждена крыша одноэтажного частного дома, хотя в результате этого происшествия пожар не возник. Виталий Кличко уточнил, что противовоздушная оборона города работает и, по его данным, рядом с Киевом была сбита ракета.

На всех местах вызовов, куда выехали столичные медики, пострадавших, предварительно, не обнаружено, — добавил Кличко.

Начальник Киевской военной горадминистрации Сергей Попко сообщил, что в ночь на 28 мая Киев подвергся массовому нападению барражирующих беспилотников Shahed. Он подчеркнул, что это была самая массированная атака на столицу Украины дронами с начала боевых действий: она совершилась в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более пяти часов.

Попко также рассказал, что в результате обстрелов произошел пожар площадью 1000 кв. м на территории промзоны в Голосеевском районе года. Еще несколько зданий были повреждены. Всего средства противовоздушной обороны перехватили более 40 дронов, утверждает глава Киевской военной горадминистрации.