Генерал ВСУ посоветовал готовиться к дальнейшему продвижению сил РФ Генерал ВСУ Кривонос: нужно готовиться к дальнейшему продвижению сил РФ после Артемовска

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

После потери Артемовска украинцам следует готовиться к дальнейшему продвижению российских сил. Такое заявление в эфире телеканала «Прямой» сделал экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, генерал в отставке Сергей Кривонос. По его словам, россияне имеют достаточно сил для наступательных действий на Краматорск и Славянск.

Кривонос подчеркнул необходимость быть «максимально готовыми к разным неприяностям».

Мы всегда говорим о наступлении наших войск и ожидаем его, но при этом должны сделать большое количество работы, чтобы быть готовыми к наступлению врага, — отметил генерал.

Бои за Артемовск, расположенный на севере Донецкого региона, шли с 1 августа 2022 года. 20 мая 2023 года российские силы сообщили, что город взят под контроль.

Ранее эксперты Financial Times предположили, что ВСУ столкнутся с интенсивными обстрелами артиллерии ВС РФ, если решатся на контрнаступление. По их мнению, большой проблемой для украинской армии станет российская оборонительная линия, в случае попытки прорвать укрепления ВСУ понесут большие потери.