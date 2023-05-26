На Западе спрогнозировали ход контрнаступления ВСУ FT: ВСУ столкнутся с обстрелами российской артиллерии в случае контрнаступления

Фото: Министерство обороны Украины

ВСУ столкнутся с интенсивными обстрелами артиллерии ВС РФ, если решатся на контрнаступление, спрогнозировали эксперты Financial Times. По их мнению, большой проблемой для украинской армии станет российская оборонительная линия, в случае попытки прорвать укрепления ВСУ понесут большие потери.

Прорвать множество российских оборонительных линий без тяжелых потерь будет крайне сложно, — указано в материале FT.

Бывший командующий силами НАТО в Европе генерал США Бен Ходжес считает, что погодные условия станут одним из ключевых факторов, влияющих на начало украинского контрнаступления. Вторым фактором он назвал состояние ВСУ и ВС РФ, которые могут быть ослаблены после сражений за Артемовск.

Ночью 25 мая советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ начали контрнаcтупление. По его словам, в настоящее время проводится ряд отдельных военных опeраций. Подоляк акцeнтировал внимание на том, что Киев намерен применять полученное западное вооружение только для ведения военных действий на тeрриториях, которые Украина считает своими.