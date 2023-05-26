В США назвали главный фактор, влияющий на начало контрнаступления ВСУ Генерал Ходжес: погодные условия станут ключевым фактором для начала контрнаступления ВСУ

Фото: МО Украины

Погодные условия станут одним из ключевых факторов, влияющих на начало украинского контрнаступления, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего командующего силами НАТО в Европе генерала США Бена Ходжеса. Вторым фактором он назвал состояние ВСУ и ВС РФ, которые могут быть ослаблены после сражений за Артемовск (украинское название — Бахмут).

Достаточно ли там сухо, чтобы обеспечить движение сотен тяжелых гусеничных бронированных машин и сотен БМП? Были ли российские войска ослаблены авиаударами или отвлечены длительными боевыми действиями в определенных районах, таких как Бахмут? — сказал Ходжес.

Ночью 25 мая советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ начали контрнаcтупление. По его словам, в настоящее время проводится ряд отдельных военных опeраций. Подоляк акцeнтировал внимание на том, что Киев намерен применять полученное западное вооружение только для ведения военных действий на тeрриториях, которые Украина считает своими.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что украинские войска наносят тактические удары, что на текущем этапе конфликта не является контрнаступлением. Он пояснил, что контрнаступление — это форма оперативного маневра, которая ведется войсками, со стороны ВСУ таких действий пока не наблюдается.