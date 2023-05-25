Украинские войска наносят тактические удары, что на текущем этапе конфликта не является контрнаступлением, таким мнением поделился NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он пояснил, что контрнаступление — это форма оперативного маневра, которая ведется войсками, со стороны ВСУ таких действий пока не наблюдается.
Пока этого нет. Кроме того, у ВСУ разрушена вертикаль управления: Зеленский не устранен, не ясно, что с Залужным, Сырского нет. Кто управляет – не понятно. Войска наносят тактические удары, но это не контрнаступление, — сказал он.
Собеседник предположил, что деятельность диверсионных групп ВСУ на российских территориях, граничащих с Украиной будет продолжаться.
Террористическая и диверсионная деятельность в приграничных регионах — Курск, Белгород, Брянск — я боюсь будут активизироваться, тем более в Киеве уже объявляли, что будут переносить террористическую деятельность на территорию России, — считает спикер.
Ночью 25 мая советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ начали контрнаcтупление. По его словам, в настоящее время проводится ряд отдельных военных опeраций. Подоляк акцeнтировал внимание на том, что Киев намерен применять полученное западное вооружение только для ведения военных действий на тeрриториях, которые Украина считает своими.