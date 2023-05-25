Военэксперт оценил готовность ВСУ к контрнаступлению Военэксперт Матвийчук: нынешние действия ВСУ не являются контрнаступлением

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Украинские войска наносят тактические удары, что на текущем этапе конфликта не является контрнаступлением, таким мнением поделился NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он пояснил, что контрнаступление — это форма оперативного маневра, которая ведется войсками, со стороны ВСУ таких действий пока не наблюдается.

Пока этого нет. Кроме того, у ВСУ разрушена вертикаль управления: Зеленский не устранен, не ясно, что с Залужным, Сырского нет. Кто управляет – не понятно. Войска наносят тактические удары, но это не контрнаступление, — сказал он.

Собеседник предположил, что деятельность диверсионных групп ВСУ на российских территориях, граничащих с Украиной будет продолжаться.

Террористическая и диверсионная деятельность в приграничных регионах — Курск, Белгород, Брянск — я боюсь будут активизироваться, тем более в Киеве уже объявляли, что будут переносить террористическую деятельность на территорию России, — считает спикер.

Ночью 25 мая советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ начали контрнаcтупление. По его словам, в настоящее время проводится ряд отдельных военных опeраций. Подоляк акцeнтировал внимание на том, что Киев намерен применять полученное западное вооружение только для ведения военных действий на тeрриториях, которые Украина считает своими.