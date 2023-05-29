России пригрозили ответить на удары по Киеву: новости СВО на вечер 29 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

Минобороны РФ 29 мая опубликовало свежую сводку о продолжении специальной военной операции на Украине. Ночью российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам на аэродромах ВСУ, цель удара достигнута, все назначенные объекты уничтожены. Были поражены командные пункты и радиолокационные посты, авиатехника, хранилища с вооружением и боеприпасами.

За сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях были уничтожены порядка 425 украинских военнослужащих, две гаубицы Д-20, пять гаубиц Д-30, три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», две боевые бронированные машины, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Средствами ПВО перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 снарядов РСЗО HIMARS. Также были сбиты 14 украинских беспилотников.

В районе Максимильяновки в ДНР были уничтожены два склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Еще один склад с боеприпасами ВСУ уничтожен в районе населенного пункта Отрадное. Под Авдеевкой поражены командно-наблюдательный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе Берислава Херсонской области уничтожен ангар с вооружением и военной техникой 126-й бригады теробороны. Также в районах Синьковки Харьковской области и Розовки в ЛНР российские военные пресекли действия двух украинских ДРГ.

Фото: МО РФ

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о мощных взрывах, прогремевших в центральных районах украинской столицы утром 29 мая. По словам Кличко, в Оболонском районе обломки ракет упали на проезжую часть. В регионе была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ писали, что в поисках укрытий киевляне в спешке спускались в метро. Очевидцы сообщали , что дым был виден в районе аэропорта Жуляны.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал, что ответ на обстрелы Киева «не заставит себя ждать». Буданов заверил, что запугать украинцев не получится, а все, кто на это рассчитывает, «очень скоро» об этом пожалеют.

Администрация Хмельницкой области сообщила о повреждении военного объекта в регионе в результате взрывов. Местные власти рассказали, что были выведены из строя пять летательных аппаратов, также была повреждена взлетно-посадочная полоса.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил, что утром ВСУ обстреляли город Шебекино и села Новую Таволжанку и Козинку. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере четыре жителя Шебекино, где под удар попали два промышленных предприятия, в одном из которых в результате загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. В Новой Таволжанке были повреждены линии электропередачи, в результате без света также остались села Шамино и Архангельское. В Козинке снаряды попали в здание гостиницы и мойку, которая впоследствии загорелась.

Фото: МО Украины

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что российские войска сорвали очередную попытку ВСУ зайти в населенный пункт Лобковое. Рогов подчеркнул, что это далеко не первый подобный случай на данном участке фронта.

Ветеран военной разведки Рустем Клупов предложил усилить защиту российской границы от нападений украинских диверсантов, «превратив ее в линию фронта». По мнению Клупова, российские пограничники не справляются с задачей по защите 875 километров госграницы, поскольку не имеют собственных войск.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия в скором времени перейдет к активным наступательным действиям. По его словам, конкретные задачи уже определены.

Полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что ВСУ постоянно откладывают контрнаступление из-за нехватки вооружения. По мнению Литовкина, в первую очередь Киеву необходима авиация, также нужны средства ПВО в полном комплекте. Военный эксперт считает, что без этого наступление ВСУ бессмысленно, так как российские ракеты все уничтожат.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил, что российские войска готовы будут отреагировать в случае поставок западных самолетов Украине. Так глава МИД прокомментировал планы Нидерландов и Дании начать обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Лавров

Политолог Дмитрий Леви предрек, что Турция продолжит поставлять ВСУ ударные беспилотники Bayraktar TB2, чтобы сохранить статус-кво в международных отношениях. По его мнению, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после переизбрания на новый пятилетний срок не станет менять свою позицию, продолжив экономическое партнерство с Россий и при этом поддерживая Украину.

В администрации Эрдогана сообщили, что президент Турции после победы на выборах продолжит предпринимать усилия по урегулированию украинского конфликта. В Анкаре отметили, что Эрдоган, возможно, является единственным мировым лидером, который имеет доверительные отношения как с лидером России, так и Украины. Глава республики продолжит призывать стороны к прекращению огня и возобновлению переговоров.

Издание The Washington Post написало, что в рядах ВСУ погибли по меньшей мере 16 добровольцев из США. По данным WP, американцы отправились в зону боевых действий как частные лица, игнорируя официальные предупреждения об опасности. Журналисты считают, что всего на Украину могли отправиться тысячи американцев, но точное число неизвестно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, что решить проблему обстрелов региона со стороны ВСУ можно было бы путем присоединения Харьковской области. Представитель Кремля заявил, что это относится к вопросам, связанным с проведением СВО, и он не может давать свою оценку.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве семей участников СВО продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Перечень конкретных районов будет определять кабмин. При этом за военнослужащими, не имеющими жилья, сохранится очередность на его получение по прежнему месту службы, а их семьи по-прежнему смогут получить денежную компенсацию за аренду.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал предложение о перечислении членами правительства региона части зарплаты в размере заработка за один день на нужды СВО. Глава региона заявил, что чиновникам нужно включиться в помощь армии не только из средств бюджета, но и из личных средств, чтобы продемонстрировать, что для них важна победа.

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