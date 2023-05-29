Раскрыта возможная причина откладывания контрнаступления ВСУ Полковник Литовкин назвал нехватку оружия причиной откладывания контрнаступления ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Возможной причиной, из-за которой ВСУ откладывают начало контрнаступления, может являться нехватка вооружения, считает полковник в отставке Виктор Литовкин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, военный эксперт пояснил, что у Украины недостаточно сил и средств, в особенности авиации и ПВО.

У Украины на данный момент нет сил и средств для контрнаступления. В первую очередь стране необходима авиационная поддержка. <...> Также нужны средства ПВО в полном комплекте. Без этого наступление бессмысленно, поскольку наши ракеты, авиационные удары все уничтожат, — отметил эксперт.

По словам Литовкина, вопрос о возможном контрнаступлении ВСУ остается открытым. Он подчеркнул, что независимо от направления, в котором будет двигаться армия, Украину ждут катастрофические последствия. При этом Вашингтон будет настаивать на том, чтобы украинская армия начала контрнаступление. Военный эксперт пояснил, что это необходимо США, чтобы оправдать большие денежный траты на поддержку киевской власти и ВСУ.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский ранее анонсировал скорое начало контрнаступления. По его словам, уже определены задачи наступательных действий.