Стало известно число погибших со стороны ВСУ американцев The Washington Post: на Украине погибли 16 добровольцев из США

Фото: МО Украины

На Украине погибли как минимум 16 добровольцев из США, воевавших за ВСУ, сообщает The Washington Post. Они отправились в зону боевых действий как частные лица, игнорируя официальные предупреждения об опасности, подчеркивают журналисты. Сколько всего американцев отправились на Украину — неизвестно, возможно, тысячи. Выжившие объясняют решение принять участие в боях демократическими идеалами или желанием уйти от личных проблем.

Мать погибшего сержанта морской пехоты в отставке Купера Эндрюса сейчас пытается вернуть его останки.

У него было такое отношение: «Если я этого не сделаю, кто это сделает?» — вспоминает она.

Родные Ника Меймера тоже ждут его тела, а семья Эндрю Питерса все-таки смогла воздать ему почести на родине. Друг еще одного убитого американца Грэди Курпаси заявил, что каждый погибший на Украине ветеран США пожертвовал собой «ради того, во что мы верим, а именно нашей свободы и демократии».

Ранее сообщалось о гибели в Артемовске белорусов из батальона «Волат», тоже воюющего за Украину. Они были разгромлены при попытке прорвать фронт на флангах. Участвуя в боях на стороне ВСУ, на Украине гибли также и грузинские бойцы.