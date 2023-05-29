Украинский флот Bayraktar полностью уничтожен: новости СВО на утро 29 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

БПЛА Bayraktar

Российские военные полностью уничтожили украинский флот беспилотников Bayraktar TB2, сообщает Business Insider. По словам авторов публикации, Киев лишился стратегически важного оружия и преимущества в ходе боевых действий. Отмечается, что беспилотники Bayraktar являются эффективным оружием при отсутствии сложной системы противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы у противника. При этом российским ЗРК и средствам РЭБ удалось поразить огромное количество беспилотников ВСУ на линии фронта, утверждают эксперты.

Двое жителей города Алмазная в Луганской Народной Республике погибли в результате обстрела украинских войск, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, пострадали еще восемь человек, в том числе один ребенок. Он добавил, что все пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу города Стаханова, им оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе 10-летний мальчик, получивший ранение головы. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Необычные вибрации, которые почувствовали жители Киева и Киевской области, происходят из-за перемещения оружия к линии фронта, заявил в эфире телемарафона мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, перевозимое вооружение очень мощное.

Фото: defense.gov

Сразу три населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области попали под обстрелы вечером 28 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в самом Шебекино произошел пожар на территории одного из предприятий. На месте работают экстренные службы. О пострадавших пока не сообщается. В селе Безлюдовка снаряд прилетел на территорию базы отдыха, из-за чего там тоже произошел пожар. В селе Белянка на парашюте был спущен неизвестный предмет.

Очередной обстрел со стороны Украины в Белгородской области пришелся на село Муром, сообщил Гладков. По его словам, с дрона было атаковано зернохранилище сельхозпредприятия. Также, по словам главы региона, в селе повреждена линия электропередачи.

В течение последних 24 часов территория Донецкой Народной Республики (ДНР) подверглась более 40 обстрелам со стороны украинских вооруженных сил. При этом было выпущено 250 различных боеприпасов. Девять населенных пунктов республики оказались под огнем: Горловка, Широкая Балка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Владимировка, Старомлиновка, Красная Поляна, Юрьевка. В течение дня поступила информация о пяти гражданских, раненных в Донецке, Горловке и Красной Поляне.

При обстреле села Гуево Суджанского района Курской области со стороны ВСУ контужен строитель, сооружавший защитную линию вдоль границы с Украиной, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, мужчина был доставлен в областную клиническую больницу в Курск, где его обследуют врачи.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении назвал атаку дронами по Украине в ночь на 28 мая одной из самых крупных. По его словам, на территорию страны влетели 54 дрона «Шахед», наибольшая часть которых были сбиты.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Шесть бойцов Луганской Народной Республики освобождены из украинского плена, сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. По ее словам, произошел обмен пленными с Украиной.

Для обеспечения превосходства в воздухе Украине потребуется минимум три-четыре эскадрильи F-16, состоящие из 12–16 самолетов каждая, считает бригадный генерал и начальник авиации Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Сергей Голубцов. Он подчеркнул, что Киев получил значительную поддержку от западных союзников, включая радиолокационные станции для обнаружения и противовоздушные ракетные системы.

Слова сенатора Линдси Грэма об инвестициях в смерть русских оказались вырваны из контекста в опубликованной Киевом записи. Позже власти Украины показали полный комментарий, из которого ясно: фразы про «удачное вложение американских денег» и «гибель русских» были произнесены в разные моменты беседы. Уже начавшуюся в его адрес критику со стороны представителей РФ Грэм списал на пропаганду.

В Святошинском районе Киева в результате ракетного удара произошел взрыв, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его информации, обломки ракеты упали на здание, вызвав пожар, который в настоящее время ликвидируется пожарными службами. В Подольском районе также была повреждена крыша одноэтажного частного дома, хотя в результате этого происшествия пожар не возник. Виталий Кличко уточнил, что противовоздушная оборона города работает, и по его данным, рядом с Киевом была сбита ракета.

Экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что российские войска двинутся в сторону Одессы и Харькова в случае, если им удастся разгромить ВСУ. По его словам, в российской армии ожидают очередного массового наступления Украины, чтобы после продолжить свое продвижение.

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