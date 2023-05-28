Кличко объяснил причину необычных вибраций в Киеве Кличко заявил, что вибрации в Киеве связаны с перемещением оружия к фронту

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Виталий Кличко

Необычные вибрации, которые почувствовали жители Киева и Киевской области, исходят из-за перемещения оружия к линии фронта, заявил в эфире телемарафона мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, перевозимое оружие очень мощное, передает «РБК Украина».

Это оружие идет к фронту. Довольно мощное. И может быть, вибрация связана с этим, — сказал Кличко.

Ранее жители Киева пожаловались на необычные и мощные вибрации, которые они почувствовали в ночь на 28 мая. Они предположили, что в городе начинается землетрясение Стоит отметить, что накануне сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.0 в 20 км от Полтавы.

Начальник Киевской военной горадминистрации Сергей Попко сообщил, что в ночь на 28 мая Киев подвергся массовому нападению барражирующих беспилотников Shahed. Он подчеркнул, что это была самая массированная атака на столицу Украины с дронами с начала боевых действий: она совершилась в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более пяти часов.

По его словам, в результате обстрелов погиб один мирный житель, еще как минимум двое пострадали. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Попко также рассказал, что в результате обстрелов произошел пожар площадью 1000 кв. м. на территории промзоны в Голосеевском районе года. Еще несколько зданий были повреждены. Всего средства противовоздушной обороны перехватили более 40 дронов, утверждает глава Киевской военной горадминистрации.