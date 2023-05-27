На Украине произошло землетрясение магнитудой 4 В Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0

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В Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 4,0, следует из данных сервиса сейсмомониторинга. Уточняется, что толчки были зафиксированы в 20 км к западу от Полтавы, они произошли на глубине 7 км.

По информации сейсмологов, землетрясение в Полтавской области произошло 26 мая в 21:38. Сейсмостанции в Крыму также зафиксировали скачки, рассказал в беседе с РИА Новости ведущий инженер, начальник сейсмостанции «Симферополь» Федор Панков. По его словам, подобные катаклизмы — редкость для региона.

То, что произошло в Полтаве 26 мая, похоже на землетрясение, наши станции зафиксировали магнитуду 3,6, но для этого региона подземные толчки крайне маловероятны, там не должно ничего подобного происходить, — сказал специалист.

Он отметил, что за землетрясение можно принять другое подземное происшествие. В качестве примера он привел инцидент с обрушением и провалами на старинных шахтах в Кривом Роге.

Утром 7 мая в акватории Тихого океана рядом с Камчаткой были зафиксированы два землетрясения. По данным управления МЧС по Камчатскому краю, их магнитуда составила 5,3 и 4,2 соответственно. В близлежащих населенных пунктах эти сейсмособытия не ощущались, угроза цунами не объявлялась.