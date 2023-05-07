Два землетрясения произошли у берегов Камчатки МЧС: в акватории Тихого океана у берегов Камчатки произошли два землетрясения

Фото: Z22/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Утром 7 мая в акватории Тихого океана рядом с Камчаткой были зафиксированы два неощутимых землетрясения. Об этом сообщает управление МЧС по Камчатскому краю. Их магнитуда составила 5,3 и 4,2 соответственно.

Первое землетрясение произошло на глубине 76 километров. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 145 километрах на юго-восток от Петропавловск-Камчатского городского округа.

Второе землетрясение было зафиксировано на глубине 42 километра в 185 километрах на юго-восток от Петропавловска-Камчатского.

В близлежащих населенных пунктах эти сейсмособытия не ощущались, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,3, которое произошло в японской префектуре Исикава. Еще более 20 человек пострадали. Инцидент произошел днем 5 мая на побережье Японского моря, очаг залегал на глубине 10 километров.