Землетрясение с человеческими жертвами произошло в Японии Один человек погиб, более 20 пострадали при землетрясении магнитудой 6,3 в Японии

Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

Один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,3, которое произошло в японской префектуре Исикава. Еще более 20 человек пострадали. Об этом сообщает агентство Kyodo. Инцидент произошел днем 5 мая на побережье Японского моря, очаг залегал на глубине 10 километров.

По имеющимся данным, сила толчков составила 6+ по семибальной шкале, принятой в стране. Об угрозе цунами не сообщается. Агентство отмечает, что землетрясение охватило большую часть территории на побережье Японского моря.

После замлетрясения в префектуре Исикава были зарегистрированы афтершоковые толчки магнитудой 5,8 и землетрясение магнитудой 4,1.

Ранее сообщалось, что на территории Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр стихии находился в семи километрах на север от города Нарсингди с населением порядка 281 тысячи человек. Очаг размещался на глубине 35 километров.