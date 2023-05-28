Белгородская область под обстрелом ВСУ: новости СВО на вечер 28 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: t.me/vvgladkov

28 мая глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что за 27 мая ВСУ обстреляли Белгородскую область 241 раз. По его словам, погиб один человек — охранник на местном предприятии. Также ранения получили 15-летняя девушка и 17-летний парень. Шебекинский городской округ обстреляли 103 раза за сутки.

Тем временем село Таволжанка Белгородской области попало под разрушительный обстрел. Снаряды повредили четыре частных дома, газопровод и линию электропередачи. Пострадавших нет.

Telegram-канал Readovka опубликовал видео, на котором показано, как водитель «жигулей» чудом уцелел, увернувшись от снаряда, прилетевшего со стороны ВСУ по проезжей части в городе Шебекино 26 мая. Снаряд влетел впритык к двигающемуся по трассе автомобилю.

Гладков также поделился информацией о том, что среди диверсантов в Белгородской области 22 мая были бойцы из США и Польши. Об этом ему рассказала жена погибшего в ходе атаки на область местного жителя. По словам женщины, ее держали в плену два украинцы и несколько иностранцев. Гладков рассказал и о местных раненых жителях, которые не могли выбраться из подвалов несколько часов.

Фото: t.me/vvgladkov

Британское издание The Daily Telegraph сообщило, что на Украине власти начали раздавать повестки военнообязанным на улицах. По данным издания, эта практика началась ранее и усилилась перед контрнаступлением. Кроме того, по данным издания, в зону боевых действий направляются и те военные, которые ранее вернулись из российского плена, хотя законом они были защищены от этого.

Представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что ВС РФ смогли поразить склады боеприпасов 119-й бригады теробороны и Иностранного легиона в Черниговской и Харьковской областях. По его словам, за прошедшие сутки российские войска уничтожили на Донецком направлении до 340 бойцов ВСУ.

Он добавил, что в районе населенного пункта Новоуспеновское Запорожской области также уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районе населенного пункта Степовое Запорожской области разрушен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Фото: Министерство обороны РФ

Экс-командующий Международными силами безопасности в Косово под эгидой НАТО (КФОР) Фабио Мини полагает, что анонсируемое Киевом контрнаступление не может быть масштабным, поскольку ВСУ не хватает оружия, которое поступает от западных стран с задержками. По его словам, о трудностях, испытываемых ВСУ, свидетельствуют многочисленные зарубежные поездки украинского лидера Владимира Зеленского.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что озвученные президентом России Владимиром Путиным цели военной операции пока не менялись. Согласно его утверждениям, все поставленные цели будут выполнены.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин добавил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной, но не откажется от своих условий. По его словам, для Москвы важно, чтобы Киев не представлял угрозы для России, столь же важно и отсутствие дискриминации россиян со стороны украинцев.

Между тем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал американского сенатора Линдси Грэма старым дураком, комментируя его слова об «инвестиции» в смерти русских. Он также напомнил, что в США за деньги убивают не только простых людей, но и политиков. Песков, в свою очередь, назвал Грэма позором для США.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Линдси Грэм

Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила сенатору-республиканцу о том, что поддержка США нацистского режима в Германии привела к холокосту. Так она отреагировала на слова сенатора о пользе трат Вашингтона в конфликте на Украине. Захарова перечислила в своей записи американские компании, которые сотрудничали с представителями и организациям Третьего рейха. Она подчеркнула, что такая авантюра привела к страшным последствиям.

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