Склад боеприпасов «Иностранного легиона» уничтожен на Украине Минобороны: ВС России уничтожили места хранения боеприпасов «Иностранного легиона»

Фото: Министерство обороны РФ

Склады боеприпасов 119-й бригады теробороны и «Иностранного легиона» уничтожены в Черниговской и Харьковской областях, заявил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, российские войска за прошедшие сутки уничтожили на Донецком направлении до 340 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В районах населенных пунктов Зализный Мост Черниговской области и Жовтневое Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны и так называемого иностранного легиона, — сказал он.

В районе населенного пункта Новоуспеновское Запорожской области также уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районе населенного пункта Степовое Запорожской области разрушен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

26 мая Конашенков сообщил, что российские военные нанесли удары высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ. По его словам, все назначенные цели были достигнуты и поражены. Кроме того, российские средства ПВО перехватили в зоне СВО ракету «Гром-2», две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и 10 реактивных снарядов от РСЗО HIMARS ВСУ, отметили в ведомстве.