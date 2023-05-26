Российские военные уничтожили места хранения снарядов ВСУ Минобороны: ВС России уничтожили высокоточным оружием места хранения боеприпасов ВСУ

Фото: МО РФ

Российские военные нанесли удары высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, все назначенные цели были достигнуты и поражены.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения боеприпасов украинских войск. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — сказал Конашенков.

Кроме этого, российские средства ПВО перехватили в зоне СВО ракету «Гром-2», две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и 10 реактивных снарядов от РСЗО HIMARS ВСУ, отметили в ведомстве.

Суммарно за сутки в результате действий российских военных на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне спецоперации погибли около 435 бойцов ВСУ. Кроме того, были уничтожены склад боеприпасов, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, пять пикапов, две самоходные артиллерийские установки «Акация», гаубицы Д-20 и «Мста-Б», три гаубицы Д-30, радиолокационная станция «СТ-68УМ» и 12 беспилотников. Также была пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Харьковской области.

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, 26 мая была объявлена воздушная тревога на всей территории Украины.

В ночь на 26 мая в Киевской области и в столице Украины были слышны взрывы. Работала система противовоздушной обороны.

В Минобороны России ранее заявили, что в ночь на 22 мая военнослужащие ВС РФ нанесли групповой удар по объектам на территории аэропорта Днепр. По данным ведомства, все цели атаки были достигнуты и уничтожены.