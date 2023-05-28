В Кремле оценили актуальность заявленных Путиным целей СВО Песков: заявленные Путиным цели военной операции на Украине не менялись

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Заявленные президентом России Владимиром Путиным цели военной операции пока не менялись, заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» представитель Кремля Дмитрий Песков. Согласно его утверждениям, все поставленные цели будут выполнены.

Конфликт имеет свою цель. У нас есть заявленные президентом цели. Они не менялись. Эти цели должны быть выполнены, — сказал Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Украина для наступления мира должна признать «новые территориальные реалии», а также отказаться от стремления вступить в Евросоюз и НАТО. Также, по его словам, Киев должен признать русский язык государственным на Украине и дать гражданам права на свободу вероисповедания.

В ответ на это советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что выдвинутые российской стороной условия указывают на недееспособность правительства РФ. Политик настоял, что переговоры могут вестись лишь на условиях Киева, среди которых немедленный вывод войск и полное признание распада СССР.