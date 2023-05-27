Подоляк ответил на требования России по урегулированию конфликта Подоляк: требования России подтверждают недееспособность российского руководства

Фото: president.gov.ua

Михаил Подоляк

Выдвинутые российской стороной условия, среди которых отказ Киева от вступления в НАТО, указывают на недееспособность правительства РФ, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter. Политик настаивает, что переговоры могут вестись лишь на условиях Киева, среди которых немедленный вывод войск и полное признание распада СССР.

Требования России, переданные через МИД РФ, скорее, подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства. Поэтому реалистичны только условия Украины: немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины. Окончательное признание распада СССР и полного суверенитета постсоветских стран, — заявляет Подоляк.

Также среди требований для урегулирования конфликта представитель Зеленского называет «выдачу военных преступников», закрепление зоны демилитаризации на территории РФ, сокращение наступательного вооружения. Помимо этого, Киев требует провести Международную конференцию по организации контроля над ядерным арсеналом РФ.

Кроме того, Подоляк считает необходимым составить программу репарационных выплат, включая добровольный отказ от российских активов, арестованных в других странах, в пользу Украины.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что Украина для наступления мира должна признать «новые территориальные реалии», а также отказаться от стремления вступить в Евросоюз и НАТО. Также, по его словам, Киев должен признать русский язык государственным на Украине и дать гражданам права на свободу вероисповедания.