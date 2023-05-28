Водитель из Шебекино увернулся от снаряда и попал на видео Опубликовано видео с обстрелом дороги в городе Шебекино

Фото: t.me/vvgladkov

Водитель «Жигулей» чудом уцелел, увернувшись от снаряда, прилетевшего со стороны ВСУ по проезжей части в городе Шебекино 26 мая. Telegram-канал Readovka опубликовал видео, на котором видно, что снаряд влетает впритык к двигающемуся по трассе автомобилю.

На месте попадания снаряда образовалась крупная воронка.

28 мая село Таволжанка Белгородской области попало под разрушительный обстрел. Снаряды повредили четыре частных дома, газопровод и линию электропередач. Пострадавших нет. За 27 мая ВСУ обстреляли Белгородскую область 241 раз, погиб один человек. Еще три человека оказались ранены, среди которых двое подростков.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что нужно как можно скорее вооружить бойцов территориальной обороны на границе с Украиной. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял о создании семи батальонов территориальной обороны вдоль границ с Украиной. По его словам, общая численность этих отрядов составила около трех тысяч человек.