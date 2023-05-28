«Старый дурак»: Медведев ответил на слова Грэма об убийствах русских Медведев напомнил Грэму об убийствах американских политиков в ответ на слова о смерти русских

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал американского сенатора Линдси Грэма старым дураком, комментируя его слова об «инвестиции» в смерти русских. Он также напомнил, что в США за деньги убивают не только простых людей, но и политиков.

Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов, — написал Медведев.

Он порекомендовал Грэму вспомнить судьбу Роберта Кеннеди, сенатора Хьюи Лонга, конгрессмена Джона Мильтона Эллиотта и других американских политиков, застреленных в разные годы.

Грэм назвал смерть россиян «самой удачной тратой денег» американскими властями во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также добавил, что США продолжат оказывать Киеву поддержку в конфликте с РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его слова, заявил, что сенатор является позором для Америки. Представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, напомнила, что поддержка США нацистского режима в Германии привела к холокосту, и перечислила американские компании, помогавшие Гитлеру. Теперь же, по ее словам, Америка вливает миллиарды долларов «в ненасытную глотку неонацистского киевского режима».