ВСУ открыли огонь по Гладкову: новости СВО на утро 28 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: vvgladkov/t.me

Вячеслав Гладков в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел ВСУ в городе Шебекино. Глава региона рассказал, что направился в населенный пункт, чтобы пообщаться с местными жителями и оценить ущерб от атак ВСУ. По его словам, он попал в город со второго раза, но не смог сразу выйти из машины, так как «снаряды разрывались на соседней улице».

В то же время три человека ранены и один человек погиб при обстреле города. Среди раненых двое подростков. Погибшим оказался охранник городского предприятия, который находился на улице во время обстрела. Гладков добавил, что в городе повреждены линии электропередачи, два снаряда попали в крупные предприятия, за чем последовало возгорание. Сотрудники были вывезены на безопасное расстояние.

За последние 24 часа территория Донецкой Народной Республики подверглась 29 обстрелам со стороны украинских военных. При этом было выпущено 149 боеприпасов. В результате обстрелов под огнем оказались семь населенных пунктов ДНР: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Благодатное, Володарское и Волноваха. За прошедший день сообщалось о ранении одного мужчины и гибели одной женщины в Волновахе.

Украина может потерять контроль над городом Часовом Яром после того, как потеряла Артемовск, предполагает американское издание Military Watch Magazine. Западные аналитики считают, что именно Часов Яр, который расположен к западу от Артемовска, может стать следующей целью для наступательных действий. Помимо этого, издание подчеркивает, что после поражения в Артемовске Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют потерять контроль над крупными городами Краматорск и Славянск. Это связано с тем, что Артемовск имеет важное логистическое значение для дальнейших боевых действий в регионе.

Фото: Vladyslav Musiienko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооружённые силы Украины

В Богодуховском районе Харьковской области прогремели взрывы. На территории региона объявлена воздушная тревога. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, взрывы также прогремели в Краматорске Донецкой области. На территории региона, находящейся под контролем Киева, также была объявлена воздушная тревога. Также она действовала в соседних Сумской и Полтавской областях.

ВСУ начали предварительные операции в рамках контрнаступления, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он отметил: для того чтобы оно набрало обороты, понадобится довольно продолжительное время.

Тем временем Вооруженные силы Украины начали концентрироваться в лесополосе возле города Артемовска. Источники утверждают, что украинская армия снова готовит наступление в районе Артемовска.

Бывший офицер ВМС США Джеймс Холмс рассказал, что Украина заявила о планах контрнаступления ради того, чтобы получить дополнительные поставки оружия и боеприпасов от стран Запада. По его словам, Украина не торопится начинать боевые действия, которые ей приписывают лидеры западных стран, объясняя огромные траты на поддержку ВСУ. Он при этом усомнился в реальной способности украинской армии воевать на фоне серии поражений.

На направлении Соледара Киев начал мобилизовать силы в лесной зоне между населенными пунктами Зализнянское и Миньковка. В ответ на это по территории был нанесен удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» подразделением «Невский».

Семь бывших заключенных сбежали из воинской части в ДНР в Соледаре, сообщили в правоохранительных органах. Трое из них задержаны в районе Брянки на территории ЛНР. Минобороны России не подтверждало эту информацию. Немногим позже стало известно, что правоохранители задержали еще двоих беглецов.

Спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй не предлагал лидерам стран Европы убедить Киев оставить России территории, приобретенные после начала военной операции, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, после появления слухов он связался с европейскими партнерами и те в один голос заявили, что вопрос территориальных уступок с представителем КНР не поднимался.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости Разбитая украинская бронетехника в Артемовске

Члены НАТО не смогли прийти к единому мнению по поводу предоставления Украине четкого графика интеграции в Альянс. По информации агентства, часть стран-участниц выступают за предоставление Киеву гарантий по срокам на саммите в Вильнюсе. Журналисты при этом не уточнили точное число стран, которые выступают против, а также список членов, которые хотят видеть Киев в рядах НАТО.

Британский политолог Марк Галеотти рассказал, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины под управлением генерал-майора Кирилла Буданова может стоять за последними диверсионными атаками в России. Эксперт пояснил, что украинские хакеры с помощью шантажа заставляют российских пенсионеров и подростков совершать противоправные поступки. По его словам, речь идет о взрывах призывных пунктов и диверсиях на железнодорожной инфраструктуре.

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