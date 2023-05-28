Украинский генерал заявил о попытках офиса Зеленского «слить» Залужного Украинский генерал Кривонос: офис Зеленского установил слежку за главкомом ВСУ Залужным

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Офис президента Украины Владимира Зеленского намеренно пытается ограничить информационное присутствие главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, передает РИА Новости со ссылкой на генерал-майора ВСУ в отставке Сергея Кривоноса. По его мнению, это делается из-за опасений, что Залужный может стать серьезной политической угрозой для Зеленского.

Это как раз вновь попытка установить слежку за каждым его шагом для доклада своим кураторам, что именно делает Залужный, с кем встречается, что он говорит... Это уже доходит до маразма, — заявил Кривонос.

Генерал считает, что команда Зеленского уже разработала планы на будущие президентские и парламентские выборы в стране и воспринимает Залужного как потенциальную угрозу для этих планов.

Ранее украинское издание «Страна.ua» 25 мая сообщило, что сотрудник пресс-службы Минобороны Украины Анатолий Штефан опубликовал видео с целым и невредимым Залужным, который, по слухам, был тяжело ранен при ракетном обстреле в начале мая.

До этого источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что главком ВСУ в начале мая получил тяжелые ранения в результате ракетного удара под Херсоном. По словам собеседника агентства, Залужному сделали трепанацию черепа, его жизни ничто не угрожает, но он уже не сможет вернуться к командованию армией Украины. Он добавил, что состояние Залужного осложнено наличием сахарного диабета второго типа.