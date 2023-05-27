Из военной части в ДНР сбежали семь бывших заключенных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семь бывших заключенных сбежали из воинской часть в ДНР в Соледаре, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По данным ТАСС, трое из них задержаны в районе Брянки на территории ЛНР.

В районе Соледара из военной части сбежали с оружием семь бывших заключенных — военнослужащие одного из подразделений. Трое из них задержаны в районе Брянки на территории ЛНР, — сказал собеседник агентства.

Полиция Ростовской области начала ранее проверять информацию о побеге бойцов из Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР).Сообщалось, что беглецы перебрались на территорию региона.

В Ростовской области была получена ориентировка на 39 беглецов из Лисичанска, представляющих отряд «Шторм Z». Утверждалось, что 24 мая из города дезертировали бывшие заключенные, которые служили по контракту. Во время их побега был убит военный Министерства госбезопасности ЛНР. Информацию подтвердил источник в военной структуре одной из народных республик.

Силы правопорядка Ростовской области усилили патрулирование на контрольных пунктах входа с республиками Донбасса. Беглые военнослужащие могли передвигаться на нескольких автомобилях и могли переодеться в гражданскую одежду. Кроме того, у них могут быть документы на чужое имя.