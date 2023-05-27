Полиция проверяет информацию о побеге бойцов «Шторма Z» из Лисичанска 161.ru: ростовская полиция проверит данные о побеге бойцов отряда «Шторм Z» из Лисичанска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Ростовской области проверяет информацию о побеге бойцов из Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщает издание 161.ru со ссылкой на на пресс-службу регионального МВД. Беглецы якобы перебрались на территорию региона.

По данным издания, в Ростовской области получена ориентировка на 39 беглецов из Лисичанска, представляющих отряд «Шторм Z». Источник утверждает, что 24 мая из города дезертировали бывшие заключенные, которые служили по контракту. Во время их побега был убит военный Министерства госбезопасности ЛНР. Информацию подтвердил источник издания в военной структуре одной из народных республик.

Силы правопорядка Ростовской области усилили патрулирование на контрольных пунктах входа с республиками Донбасса. Источник в силовых структурах подозревает, что беглые военнослужащие могут передвигаться на нескольких автомобилях и могли переодеться в гражданскую одежду. Кроме того, у них могут быть документы на чужое имя. Сейчас, по его словам, проводится «усиленная проверка».

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