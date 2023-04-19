Суд отправил военнослужащего в колонию за чрезмерное желание отдохнуть В Иркутской области рядовой получил пять лет колонии за уклонение от службы

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К пяти годам колонии приговорил Иркутский гарнизонный суд рядового Дениса Куренкова за уклонение от воинской службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию второго Восточного окружного военного суда. Отмечается, что военнослужащий хотел отдохнуть, но слишком увлекся.

Суд назначил Куренкову наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок пять лет, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, Куренков 24 сентября 2022 года, желая отдохнуть о несения службы, без уважительных причин не явился в установленный срок для несения воинских обязанностей. Он отсутствовал на протяжении трех с половиной месяцев и только 11 января 2023 года добровольно прибыл в военный следственный отдел.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего военнослужащего-контрактника, который не вернулся в часть после объявления частичной мобилизации. Молодой человек был задержан на Светлановском проспекте. С 23 сентября он не выходил на службу, а в январе был объявлен в федеральный розыск.

Также стало известно, что правительство Ярославской области поручило региональной военной прокуратуре проверить жалобу на командира со стороны мобилизованных, которых заподозрили в массовом дезертирстве. Военнослужащие записали видео, где требуют разобраться с ситуацией.