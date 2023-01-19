Прокуратура проверит жалобу подозреваемых в дезертирстве мобилизованных

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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил региональной военной прокуратуре проверит жалобу на командира со стороны мобилизованных, которых заподозрили в дезертирстве. Как пишет портал «ПроГород», жены и матери военнослужащих передали прессе видеозапись, на которой солдаты обращаются к командованию с просьбой разобраться в ситуации. Они утверждают, что командир приказал им отступать, а после этого начались обвинения в дезертирстве. В Минобороны ситуацию не комментировали.

Нам был дан приказ командиром роты об отступлении с позиций, так как нас обстреливали танки, минометы. В свою очередь командование нас не прикрывало и не давало нам никакой поддержки. У нас были только автоматы, а все остальное вооружение было повреждено. Теперь нас хотят обвинить в дезертирстве, так как командир роты говорит, что приказ не отдавал. Мы просим во всем этом разобраться и просим у вас помощи, — говорят мобилизованные.

Публикация записи заинтересовала правительство региона. После этого губернатор и дал поручение о проверке жалобы.

Ранее в Москве 235-й гарнизонный военный суд арестовал младшего сержанта Евгения Кравченко. Об этом СМИ рассказала пресс-секретарь суда Алена Плигина. Мужчину обвинили в дезертирстве из зоны проведения специальной военной операции в ЛНР. Дело было возбуждено после побега Кравченко и еще семерых его сослуживцев, о котором стало известно в декабре.

За дезертирство Кравченко может грозить до 15 лет лишения свободы.