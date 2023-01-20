В Петербурге задержали скрывавшегося от мобилизации контрактника «Фонтанка»: В Петербурге сотрудники угрозыска задержали скрывавшегося от мобилизации контрактника

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего военнослужащего контрактника, который не вернулся в часть после объявления частичной мобилизации, передает «Фонтанка». Молодой человек был задержан на Светлановском проспекте. С 23 сентября он не выходил на службу, а в январе был объявлен в федеральный розыск.

Издание отмечает, что в с начала 2023 года сотрудники МВД активно ищут десятки человек, сбежавших из военных частей.

Ранее появлялись сообщения от Telegram-канала Baza, что 18 января из зоны СВО сбежал 31-летний мужчина, у которого при себе могли быть автомат и несколько гранат. 12 января воинскую часть в Москве самовольно оставил вооруженный автоматом и гранатами солдат,

а в начале декабря из части в Астраханской области самовольно покинули часть три военнослужащих в возрасте 31, 34 и 40 лет.

19 января правительство Ярославской области поручило региональной военной прокуратуре проверить жалобу на командира со стороны мобилизованных, которых заподозрили в массовом дезертирстве. Военнослужащие записали видео в котором требуют разобраться с ситуацией, в которой командир отказывается признавать, что приказал солдатам отступать, из-за чего те попали под риск уголовной ответственности.