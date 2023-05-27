В США предрекли ВСУ потерю контроля над Часовым Яром MWM: вслед за Артемовском ВСУ могут потерять контроль над Часовым Яром

Фото: Министерство обороны Украины

Украина может потерять контроль над городом Часов Яр после того, как потеряла Артемовск, предполагает американское издание Military Watch Magazine. Западные аналитики считают, что именно Часов Яр, который расположен к западу от Бахмута, может стать следующей целью для наступательных действий.

Западные аналитики ожидают, что город Часов Яр к западу от Бахмута станет следующей целью российских наступательных действий, — пишут авторы статьи.

Помимо этого, издание подчеркивает, что после поражения в Артемовске Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять контроль над крупными городами Краматорск и Славянск, что уже было замечено президентом страны Владимиром Зеленским. Это связано с тем, что Артемовск имеет важное логистическое значение для дальнейших боевых действий в регионе.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл назвал абсурдной позицию Пентагона о том, что Артемовск не имел стратегической ценности для ВСУ. Публицист возмутился тем, что если это действительно так, то нет смысла посылать Украине сотни миллиардов долларов военной помощи. Подписчики журналиста пошутили, что Украине нужно отдать Флориду, так как, руководствуясь логикой американских военных, она не имеет стратегического значения.