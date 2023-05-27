ВСУ снова нападают на Россию: новости СВО на вечер 27 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал Mash со ссылкой на источник сообщил, что группа украинских диверсантов попыталась прорваться в село Сушаны Брянской области. По информации канала, ДРГ ВСУ также попыталась зайти в село Бровничи. В канале утверждали, что в области начались бои. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

По данным Mash, обе попытки прорваться в Брянскую область диверсанты ВСУ совершили днем 27 мая. В публикации говорится, что в населенных пунктах был объявлен план «Эдельвейс». По сведениям канала, на улице по-прежнему слышны взрывы, местные жители прячутся в подвалах.

Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что никаких попыток проникновения ДРГ не было, со стороны Украины только обстреляли населенные пункты.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что дрон-камикадзе атаковал автомобиль Минобороны РФ в Брянской области. По данным канала, инцидент произошел на дороге Бровничи — Сушаны. Канал отметил, что погибли двое военнослужащих. Минобороны РФ данную информацию не подтверждало.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что город Шебекино попал под многочисленный артиллерийский обстрел. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате атаки повреждения получили девять жилых домов, несколько магазинов и сарай. В городе сгорел гараж вместе с автомобилем. Также под обстрел попала линия электропередачи. На месте работают экстренные бригады.

Фото: vvgladkov/t.me Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

По данным Гладкова, за 26 мая Шебекинский городской округ Белгородской области подвергся 106 обстрелам со стороны украинских военных. По его словам, пострадали два человека, повреждены здания, автомобили и дороги. Он уточнил, что украинские войска вели по региону минометный и артиллерийский обстрелы.

Он отмечал, что в селе Поповка Краснояружского района Белгородской области был обнаружен и сбит неизвестный беспилотник. По словам губернатора, при падении обломков никто не пострадал, никаких разрушений нет.

Глава Курской области Роман Старовойт рассказал, что в результате минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе Курской области погиб строитель. ЧП произошло на защитной линии приграничного района.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны перехватили в зоне военной операции на Украине две крылатые ракеты ВСУ Storm Shadow. Кроме этого, российским ПВО удалось перехватить 19 снарядов от РСЗО HIMARS и две ракеты HARM.

Всего за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО погибли около 495 бойцов ВСУ, также были уничтожены четыре склада с оружием и боеприпасами, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, пять гаубиц Д-30, гаубица «Мста-Б», четыре самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», польская самоходная артиллерийская установка Krab, американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, а также 12 беспилотников.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С»

Кроме этого, была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ вблизи населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что Украина для наступления мира должна признать «новые территориальные реалии», а также отказаться от стремления вступить в Евросоюз и НАТО. Также, по его словам, Киев должен признать русский язык государственным на Украине и дать гражданам право на свободу вероисповедания.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ сообщил, что выдвинутые российской стороной условия, среди которых отказ Киева от вступления в НАТО, указывают на недееспособность правительства РФ. Политик настаивает, что переговоры могут вестись лишь на условиях Киева, среди которых немедленный вывод войск и полное признание распада СССР.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Украина является террористическим государством. Так он отреагировал на заявления военной разведки Киева с угрозами убийства президента РФ Владимира Путина. По словам министра, которые приводит сайт МИД, украинские власти сами себя вводят в это качество.

Он также выразил уверенность, что «кукловоды» из Вашингтона и Лондона начинают задумываться об адекватности представителей Киева.

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