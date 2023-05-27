В Белгородской области сбили беспилотник Гладков сообщил об уничтожении беспилотника в селе Поповка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1»

В селе Поповка Краснояружского района Белгородской области был обнаружен и сбит неизвестный беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, при падении обломков никто не пострадал, никаких разрушений нет.

В селе Поповка Краснояружского района сбит беспилотник. Пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

Незадолго до этого белгородский губернатор сообщил, что город Шебекино попал под многочисленный артиллерийский обстрел. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате атаки повреждения получили девять жилых домов, несколько магазинов и сарай. В городе сгорел гараж вместе с автомобилем. Также под обстрел попала линия электропередач. На месте работают экстренные бригады.

По данным Гладкова, за 26 мая Шебекинский городской округ Белгородской области подвергся 106 обстрелам со стороны украинских военных. По его словам, пострадали два человека, повреждены здания, автомобили и дороги. Он уточнил, что украинские войска вели по региону минометный и артиллерийский обстрелы.