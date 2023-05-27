В Брянской области опровергли проникновение диверсантов ВСУ Богомаз опроверг проникновение диверсантов в Климовский район Брянской области

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Глава Брянской области Александр Богомаз опроверг в Telegram проникновение диверсантов в Климовский район. Он уточнил, что ВСУ обстреляли населенные пункты Сушаны, Хоромное и Забрама Климовского района. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Данная информация является недостоверной. Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было, — написал он.

Telegram-канал Mash со ссылкой на источник сообщил, что группа украинских диверсантов попыталась прорваться в село Сушаны Брянской области. По информации канала, ДРГ ВСУ пыталась зайти в село Бровничи. Минобороны России и местные власти эту информацию пока не комментировали.

По данным Mash, обе попытки прорваться в Брянскую область диверсанты ВСУ совершили днем. В публикации говорится, что в населенных пунктах был объявлен план «Эдельвейс». По сведениям канала, на улице по-прежнему слышны взрывы, местные жители прячутся в подвалах.

Как сообщил ранее Telegram-канал «112», дрон-камикадзе атаковал автомобиль Минобороны РФ в Брянской области. По данным канала, инцидент произошел на дороге Бровничи — Сушаны. Канал отметил, что погибли двое военнослужащих. Минобороны РФ данную информацию не подтверждало.