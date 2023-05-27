Лавров обвинил Украину в терроризме в ответ на угрозы Путину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина является террористическим государством, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Так он отреагировал на заявления военной разведки Киева с угрозами убийства президента РФ Владимира Путина. По словам министра, которые приводит сайт МИД, украинские власти сами себя вводят в это качество.

Это (Украина. — NEWS.ru) террористическое государство. Они сами себя вводят в это качество, — сказал Лавров.

Он также выразил уверенность, что кукловоды из Вашингтона и Лондона начинают задумываться об адекватности представителей Киева.

Ранее замглавы ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что среди целей украинской разведки Путин находится «на вершине списка», поскольку российский лидер «координирует и решает, что происходит».

Перед этим глава ГУР Кирилл Буданов называл президента России «законной целью» для Украины, отмечая при этом, что физическое устранение Путина нецелесообразно, поэтому разведка не пытается его ликвидировать. В начале мая Буданов также заявил в интервью, что Украина «убивала и будет убивать русских в любой точке мира».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также заявил о террористических устремлениях Киева. Представитель Кремля заверил, что службы безопасности «знают свою работу» по охране президента.