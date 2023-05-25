Песков ответил на угрозы разведки Украины убить Путина Песков назвал террористическими заявления ГУР Украины о том, что Путин является «целью номер один»

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Заявления военной разведки Украины с угрозами убийства президента РФ Владимира Путина говорят о террористических устремлениях Киева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Представитель Кремля также заверил, что службы безопасности «знают свою работу» по охране президента.

Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Специальная военная операция более чем оправданна, более чем нужна и должна быть завершена достижением поставленных целей. <...> Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают, — сказал Песков.

Ранее замглавы ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что среди целей украинской разведки Путин находится «на вершине списка», поскольку российский лидер «координирует и решает, что происходит».

Перед этим глава ГУР Кирилл Буданов называл президента России «законной целью» для Украины, отмечая при этом, что физическое устранение Путина нецелесообразно, поэтому разведка не пытается его ликвидировать. В начале мая Буданов также заявил в интервью, что Украина «убивала и будет убивать русских в любой точке мира».