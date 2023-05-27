Российские военные перехватили две ракеты ВСУ Storm Shadow

Фото: Министерство обороны РФ

Боевая работа расчетов ЗРС С-300ПМ21 «Фаворит»

Российские средства противовоздушной обороны перехватили в зоне военной операции на Украине две крылатые ракеты ВСУ Storm Shadow, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Кроме этого, российским ПВО удалось перехватить 19 снарядов от РСЗО HIMARS и две ракеты HARM.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, — сказал Конашенков.

Всего за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО погибли около 495 бойцов ВСУ, также были уничтожены четыре склада с оружием и боеприпасами, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, пять гаубиц Д-30, гаубица «Мста-Б», четыре самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», польская самоходная артиллерийская установка Krab, американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, а также 12 беспилотников. Кроме этого, была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ вблизи населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.

Ранее Минобороны Германии подтвердило обращение Киева к Берлину с просьбой о предоставлении в качестве военной помощи немецко-шведских ракет Taurus с радиусом действия до 500 км. При запуске таких ракет от российско-украинской границы они могут долететь до Москвы.